Reddito di libertà in Sicilia contributi fino a 15 mila euro

In Sicilia, sono stati stanziati fino a 15 mila euro per il reddito di libertà. Le risorse sono destinate a donne vittime di violenza, con l’obiettivo di offrire un sostegno economico per favorire l’indipendenza personale e finanziaria. I contributi più elevati sono destinati a chi si trova in condizioni di maggiore bisogno. La misura mira a favorire la ricostruzione delle vite delle donne coinvolte in situazioni di violenza.

Maggiori risorse e contributi più elevati a sostegno delle donne vittime di violenza per ricostruire la propria indipendenza economica e personale. Il nuovo avviso sul reddito di libertà presenta quest’anno alcune novità importanti: la principale riguarda proprio il rafforzamento della misura, con il contributo massimo concedibile per progetto che passa da 10 mila a 15 mila euro, con un incremento del 50 per cento rispetto al 2025. Cresce in maniera significativa anche la disponibilità complessiva delle risorse, che da 236 mila passano a oltre 600 mila euro. Le parole dell'assessora Nuccia Albano «Con l’avviso pubblicato - dichiara l’assessora Nuccia Albano - abbiamo scelto di rafforzare il reddito di libertà, aumentando sia le risorse disponibili sia il contributo massimo destinato alle beneficiarie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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