Reddito di libertà rafforzato in Sicilia | fino a 15 mila euro per aiutare le donne a uscire dalla violenza
In Sicilia, il reddito di libertà è stato rafforzato con un aumento fino a 15 mila euro. Le risorse sono destinate a sostenere le donne vittime di violenza nel percorso di autonomia economica e personale. Sono stati assegnati contributi più elevati per favorire l’uscita da situazioni di violenza e garantire un sostegno finanziario più consistente. La misura mira a facilitare l’indipendenza delle donne coinvolte.
Più risorse e contributi più alti per accompagnare le donne vittime di violenza verso un percorso di autonomia economica e personale. La Regione siciliana ha pubblicato il nuovo avviso relativo al reddito di libertà, introducendo un rafforzamento della misura che punta a sostenere concretamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Violenza sulle donne: a Perugia contributi fino a sei mila euro. Ecco come funziona il reddito di libertà
Donne vittime di violenza: sale il Reddito di Libertà a 530 euroL’INPS ha aggiornato le procedure per il sostegno economico alle donne vittime di violenza, aumentando l’importo del Reddito di Libertà a 530 euro al...
Reddito di libertà e sgravio contributivo: come funzionano le misure a favore delle donne in uscita dalla violenza?Focus normativo sul Reddito di libertà e sulla decontribuzione per l’assunzione di donne in uscita dalla violenza, misure introdotte dalla legge di bilancio 2024 per 2024–2026. Ruolo di Differenza Don ... ipsoa.it
Reddito di libertà, arrivano 360 euro in più: chi può chiedere il sussidio da 530 euro al meseCresce il valore del Reddito di Libertà, il contributo economico destinato alle donne vittime di violenza in condizioni di difficoltà. La misura, resa strutturale negli ultimi anni, viene rafforzata ... corriereadriatico.it