Reddito di libertà rafforzato in Sicilia | fino a 15 mila euro per aiutare le donne a uscire dalla violenza

Notizia in breve

In Sicilia, il reddito di libertà è stato rafforzato con un aumento fino a 15 mila euro. Le risorse sono destinate a sostenere le donne vittime di violenza nel percorso di autonomia economica e personale. Sono stati assegnati contributi più elevati per favorire l’uscita da situazioni di violenza e garantire un sostegno finanziario più consistente. La misura mira a facilitare l’indipendenza delle donne coinvolte.