Ventidue persone nel Tarantino sono state denunciate per aver percepito indebitamente oltre 400mila euro di reddito di cittadinanza. I controlli sulle misure di sostegno al reddito hanno portato a questa scoperta, evidenziando irregolarità nel rispetto delle condizioni richieste. L’attività investigativa ha coinvolto verifiche sui beneficiari e sui requisiti dichiarati. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sulle modalità delle irregolarità.

Tarantini Time Quotidiano Ancora controlli sul corretto utilizzo delle misure di sostegno al reddito. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno individuato venti persone che avrebbero percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza, incassando complessivamente oltre 400mila euro senza averne diritto. L’attività rientra nell’ambito dei controlli economici svolti sul territorio provinciale per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa che disciplina l’accesso al beneficio. Le verifiche sono state sviluppate attraverso specifiche analisi di rischio elaborate con il supporto del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza e dell’Inps, consentendo di individuare una serie di posizioni ritenute anomale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Reddito di cittadinanza, 20 denunciati nel Tarantino: percepiti indebitamente oltre 400mila euro

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