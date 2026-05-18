Reddito di cittadinanza con oltre 400mila euro di vincite non dichiarate | assolto
Un uomo di 36 anni di Amorosi è stato assolto dal Tribunale di Benevento in un procedimento riguardante il reddito di cittadinanza. L’accusa lo aveva coinvolto per aver percepito indebitamente il beneficio, non dichiarando vincite da gioco online superiori a 400mila euro. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione, senza ulteriori sanzioni o condanne. La decisione del giudice ha riconosciuto l’assenza di responsabilità dell’uomo in relazione alle accuse mosse.
Tempo di lettura: < 1 minuto Assolto dal Tribunale di Benevento un 36enne di Amorosi finito sotto processo con l’accusa di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza non dichiarando vincite da gioco online per oltre 400mila euro. L’uomo, identificato con le iniziali D.V.A., era imputato per truffa e falso. Secondo l’accusa, avrebbe omesso di indicare somme derivanti da attività di gioco online, ottenendo così in maniera illecita il beneficio economico previsto dalla misura di sostegno. Nella giornata di oggi è arrivata però la decisione del giudice: assoluzione. Il Tribunale di Benevento ha infatti accolto le questioni di diritto sollevate dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio Leone, respingendo di fatto l’impostazione accusatoria e disattendendo la richiesta di condanna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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