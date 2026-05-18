Reddito di cittadinanza con oltre 400mila euro di vincite non dichiarate | assolto

Un uomo di 36 anni di Amorosi è stato assolto dal Tribunale di Benevento in un procedimento riguardante il reddito di cittadinanza. L’accusa lo aveva coinvolto per aver percepito indebitamente il beneficio, non dichiarando vincite da gioco online superiori a 400mila euro. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione, senza ulteriori sanzioni o condanne. La decisione del giudice ha riconosciuto l’assenza di responsabilità dell’uomo in relazione alle accuse mosse.

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