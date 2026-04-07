Percepisce indebitamente il Reddito di cittadinanza per due anni | donna nei guai

Una donna di 42 anni è stata denunciata alla Procura di Tivoli dai carabinieri di Berra. Secondo quanto accertato, ha percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza per un periodo di due anni. L’indagine ha portato all’identificazione della situazione e alla conseguente denuncia, senza ulteriori dettagli sui movimenti o sulle motivazioni che hanno portato a questa condizione.

Ha percepito per due anni il ‘Reddito di cittadinanza’ indebitamente. I carabinieri di Berra, venerdì 3 hanno, infatti, denunciato alla Procura di Tivoli una 42enne del luogo. L’attività investigativa, avviata alcuni mesi fa a seguito del costante monitoraggio dei flussi migratori e dei cambi di residenza nel comune di Riva del Po, si è concentrata su una donna giunta recentemente nel Ferrarese dalla provincia di Roma. Nello specifico, la donna avrebbe dichiarato in maniera fraudolenta di risiedere nel territorio nazionale da oltre 10 anni e di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla norma, omettendo eventuali precedenti penali a suo carico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Reddito di cittadinanza percepito indebitamente, condannato 50enne salernitanoColpevole oltre ogni ragionevole dubbio, ma con uno sconto di pena in arrivo per un errore di calcolo dei giudici. Percepisce il reddito di cittadinanza ma ha un tesoro in contanti in un borsone: scatta il sequestroCASTELFIORENTINO – Un tesoro in contanti nascosto in un borsone, mentre lo Stato gli pagava il reddito di cittadinanza. Temi più discussi: Reddito di cittadinanza, la rendita Inail non pesa sulle entrate; In Toscana prende avvio il reddito regionale di reinserimento, ecco come funziona; Pensioni aprile 2026: aumenti, tagli e come leggere il cedolino. Percepisce il reddito di cittadinanza senza dichiarare che è agli arresti domiciliariLivorno, 22 marzo 2021 - Scoperto un altro furbetto del reddito di cittadinanza. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Livorno hanno deferito all’autorità giudiziaria un uomo, italiano, ... lanazione.it Reddito di cittadinanza, la rendita Inail non pesa sulle entrateNessun reato per chi non la dichiara nella domanda di accesso al beneficio: compensa uno svantaggio, non migliora la situazione economica ... ilsole24ore.com Sardegna, nasce il Reddito di Studio: fino alla laurea con un sussidio mensile ...Continua - facebook.com facebook L’infamia questa mattina nei confronti del nostro premier Giorgia Meloni ha raggiunto vette altissime. Report, il Fatto Quotidiano, la Repubblica, FanPage pubblicano un selfie di Giorgia Meloni con un esponente della criminalità organizzata e, quindi, la accusa x.com