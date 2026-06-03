Recupero urbano Piano innovativo a Riccò del Golfo

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Riccò del Golfo ha approvato un piano di rigenerazione urbana. Il progetto prevede interventi di recupero e riqualificazione di aree cittadine, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e le infrastrutture. L’intera iniziativa si compone di diverse azioni che coinvolgono vari quartieri. La decisione è stata presa durante una seduta consiliare, senza modifiche rispetto alla proposta iniziale.