Recupero urbano Piano innovativo a Riccò del Golfo

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio comunale di Riccò del Golfo ha approvato un piano di rigenerazione urbana. Il progetto prevede interventi di recupero e riqualificazione di aree cittadine, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e le infrastrutture. L’intera iniziativa si compone di diverse azioni che coinvolgono vari quartieri. La decisione è stata presa durante una seduta consiliare, senza modifiche rispetto alla proposta iniziale.

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Via libera dal Consiglio comunale di Riccò al piano di rigenerazione urbana: un insieme particolareggiato di indicazioni tecniche ma anche una guida finalizzata al dialogo a supporto dei professionisti che siano chiamati al recupero – in ambito privato come in quello pubblico – del patrimonio edilizio esistente. Il Comune di Riccò del Golfo si è avvalso della prestigiosa matita dell’ architetto Carlo Berio, uno dei padri dell’urbanistica ligure, per cercare e trovare risposte contemporanee alla volontà di tutelare i centri storici e le molte frazioni che compongono il territorio senza inibirne lo sviluppo, anche alla luce dell’ingresso definitivo in area buffer del Sito Unesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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