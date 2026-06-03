Recupero urbano Piano innovativo a Riccò del Golfo
Il Consiglio comunale di Riccò del Golfo ha approvato un piano di rigenerazione urbana. Il progetto prevede interventi di recupero e riqualificazione di aree cittadine, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e le infrastrutture. L’intera iniziativa si compone di diverse azioni che coinvolgono vari quartieri. La decisione è stata presa durante una seduta consiliare, senza modifiche rispetto alla proposta iniziale.
Via libera dal Consiglio comunale di Riccò al piano di rigenerazione urbana: un insieme particolareggiato di indicazioni tecniche ma anche una guida finalizzata al dialogo a supporto dei professionisti che siano chiamati al recupero – in ambito privato come in quello pubblico – del patrimonio edilizio esistente. Il Comune di Riccò del Golfo si è avvalso della prestigiosa matita dell’ architetto Carlo Berio, uno dei padri dell’urbanistica ligure, per cercare e trovare risposte contemporanee alla volontà di tutelare i centri storici e le molte frazioni che compongono il territorio senza inibirne lo sviluppo, anche alla luce dell’ingresso definitivo in area buffer del Sito Unesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Cura del verde urbano. Piano sfalci da 1,3 milioni. Già partiti gli interventiCon l’arrivo della stagione calda, a Reggio Emilia sono iniziati gli interventi di manutenzione del verde urbano, con un investimento complessivo di...
Napoli si prepara per la visita del Papa: piano specifico per sicurezza e decoro urbanoNapoli si sta organizzando per accogliere la visita del Papa, prevista per venerdì 8 maggio.