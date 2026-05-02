Napoli si prepara per la visita del Papa | piano specifico per sicurezza e decoro urbano

Napoli si sta organizzando per accogliere la visita del Papa, prevista per venerdì 8 maggio. In vista dell'evento, l'amministrazione locale ha messo in atto un piano che prevede interventi di pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti lungo il percorso previsto. Le autorità hanno comunicato che saranno rafforzati i servizi di sicurezza e di ordine pubblico per garantire la buona riuscita della visita.

Napoli si prepara per l'attesissima visita di Papa Leone, in programma venerdì 8 maggio. In occasione dell'arrivo del Santo Padre, Asia Napoli ha predisposto uno specifico piano per la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti. “Anche noi daremo il nostro contributo per fare in modo che la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbanoTempo di lettura: 2 minutiIn occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, in programma venerdì 8 maggio, Asia Napoli ha predisposto un piano... Visita Papa Leone XIV a Napoli, il piano decoro dal Lungomare al centro: “Non tenere i rifiuti fuori casa”In vista della visita di Papa Leone XIV prevista per l'8 maggio, l'Asia ha reso noto il piano decoro e pulizia previsto nelle aree della città in cui... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli si prepara ad accogliere un evento dedicato alla celebrazione dell’arte in tutte le sue forme.; Napoli, Conte prepara la rivoluzione; Cremonese verso Napoli. Giampaolo: Con più coraggio fin dall'inizio avremmo più tempo per incidere sul risultato; Napoli, Di Lorenzo scalpita per tornare. Napoli, stop alla Funicolare di Montesanto: chiusura di 9 mesi per la revisione ventennaleNapoli si prepara a rinunciare a uno dei suoi assi di collegamento storici tra il cuore pulsante della città e la zona collinare. A partire dal prossimo 15 ... cronachedellacampania.it Primo Maggio: Napoli si prepara all’invasione pacifica di mezzo milione di turistiNapoli registra numeri da record per il ponte del Primo Maggio: attesi 500mila turisti in città, con alberghi e B&B verso il tutto esaurito. 2anews.it Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: sangue sciolto alle 17.04 - facebook.com facebook VIDEO NM - Como-Napoli, il pullman degli azzurri ha lasciato l’albergo tra l’incitamento dei tifosi x.com