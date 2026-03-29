Con l’arrivo della stagione calda, a Reggio Emilia sono iniziati gli interventi di manutenzione del verde urbano, con un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro destinato al piano sfalci. Sono già stati avviati i lavori di cura delle aree verdi pubbliche, che coinvolgono il taglio dell’erba e altre attività di manutenzione programmata.

Con l’arrivo della bella stagione, a Reggio Emilia prende il via il primo ciclo annuale di manutenzione del verde urbano. Il piano interessa oltre tre milioni di metri quadrati di prati distribuiti su tutto il territorio comunale, con uno stanziamento di più di 1,3 milioni di euro destinato agli sfalci per il 2026. I primi interventi sono già partiti nei cortili delle scuole (tornati a essere molto frequentati con le giornate più miti) e nei 26 cimiteri cittadini in vista delle festività pasquali. Le operazioni stanno progressivamente coinvolgendo anche i parchi pubblici, seguendo una scala di priorità che privilegia le aree maggiormente utilizzate dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cura del verde urbano. Piano sfalci da 1,3 milioni. Già partiti gli interventi

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