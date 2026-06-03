Il Real Madrid ha inserito una clausola rescissoria di 20 milioni nel contratto di Dumfries, che permette all’Inter di ottenere una plusvalenza elevata in caso di vendita. La società ha deciso di accettare questa clausola bassa nel 2024, consentendo di trasformare l’investimento iniziale in un utile contabile significativo. La cifra rappresenta una strategia per massimizzare il valore di mercato del calciatore e facilitare eventuali future transazioni.

Come può l'Inter trasformare 20 milioni in un utile contabile così alto?. Perché la dirigenza ha accettato una clausola così bassa nel 2024?. Chi è il giovane talento indicato per sostituire Dumfries sulla fascia?. Quanto costerà davvero l'operazione per l'Atalanta e i club inglesi?.? In Breve Plusvalenza stimata di 18,4 milioni di euro grazie al valore residuo di 1,6 milioni.. Risparmio di oltre 6 milioni di euro tra ammortamenti e stipendio lordo.. Contratto rinnovato fino al 2028 per evitare cessione a parametro zero nel 2025.. Inter punta Marco Palestra dell'Atalanta, richiesto per oltre 50 milioni di euro.. Denzel Dumfries verso il Real Madrid: l’operazione da 20 milioni che trasforma la cessione in plusvalenza pura per l’Inter. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Real Madrid: Dumfries parte con clausola, l’Inter crea plusvalenza

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Inter: 20 milioni dal Real per Dumfries, assalto a Palestra.

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Addio all’Inter, c’è la fumata bianca per Dumfries al Real Madrid: accordo totale e clausola pagataDumfries lascia l’Inter e si trasferisce al Real Madrid dopo aver raggiunto un accordo completo.

Temi più discussi: Inter, attenzione al Real Madrid: Dumfries può partire per 25 milioni. La strana clausola che vale solo nel mese di luglio; Denzel Dumfries lascia l'Inter dopo 5 anni: il Real Madrid paga la mini-clausola per l'esterno olandese; Dumfries al Real Madrid, è fatta: accordo tra i club, quanto incassa l'Inter dalla cessione; Inter, Dumfries addio: il Real pagherà 20 milioni per la clausola.

Denzel Dumfries al Real Madrid, SI PARTE! Accordo in atto e tutto concordato con il terzino destro olandese per unirsi al Real Madrid dall'Inter, il club spagnolo attiverà la clausola di rilascio da 20 milioni di euro. Dumfries ha accettato Madrid, accordo c reddit

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