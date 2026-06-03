Real Madrid | Dumfries all’Inter per 20 milioni accordo raggiunto

Il trasferimento di Dumfries dall'Inter al Real Madrid è stato definito a 20 milioni di euro. L'accordo tra le due squadre è stato raggiunto, ma il prezzo ha suscitato curiosità per via di una clausola nel contratto del giocatore. Questa clausola si attiva ogni cinque giorni, modificando di conseguenza il suo valore. La differenza di prezzo tra le offerte e la cifra finale è legata a questa variabile contrattuale.

Come ha fatto il Real Madrid a pagare solo 20 milioni?. Perché la clausola di Dumfries cambia valore ogni cinque giorni?. Chi sostituirà l'olandese nella difesa dell'Inter con 50 milioni?. Quali sono le tempistiche ufficiali per l'annuncio del nuovo acquisto?.? In Breve Clausola attivata a 20 milioni grazie alla finestra temporale dal 1 luglio.. Inter ottiene plusvalenza immediata rispetto ai 14,75 milioni spesi nel 2021.. Annuncio ufficiale previsto dopo le elezioni presidenziali del Real Madrid questa domenica.. Inter punta a Marco Palestra dell'Atalanta per un investimento di 50 milioni.. Denzel Dumfries al Real Madrid: accordo raggiunto con i Merengues per 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Real Madrid su Dumfries contatti e clausola da 25 milioni

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Dumfries ha l'accordo col Real: via con la clausola da 20 milioni. Inter, pronto il rilancio per PalestraDumfries ha firmato con il Real Madrid, con un accordo che prevede il pagamento di una clausola rescissoria di 20 milioni di euro.

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Conferme totali sull’anticipazione di Romano. Il Real Madrid ha raggiunto l’accordo economico con Denzel #Dumfries e pagherà la clausola di rescissione all’ #Inter. Solo una sconfitta di Florentino Pérez alle elezioni potrebbe (forse) far saltare l’affare. x.com

Denzel Dumfries al Real Madrid, SI PARTE! Accordo in atto e tutto concordato con il terzino destro olandese per unirsi al Real Madrid dall'Inter, il club spagnolo attiverà la clausola di rilascio da 20 milioni di euro. Dumfries ha accettato Madrid, accordo c reddit

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Dumfries al Real Madrid, è fatta: accordo tra i club, quanto incassa l'Inter dalla cessioneI Blancos sono intenzionati a operare l'accelerata decisiva già prima dei Mondiali per regalare l'olandese a Mourinho. E l'Inter può doversi accontentare di 25 milioni. goal.com