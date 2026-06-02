Dumfries vuole il Real Madrid contatti con gli agenti! Bastano 20 milioni per l’addio all’Inter | la situazione

Dumfries ha avviato trattative con il Real Madrid e ha contattato i suoi agenti. L’Inter valuta circa 20 milioni di euro per il trasferimento. La situazione riguarda il possibile addio dell’olandese alla squadra nerazzurra, con il club spagnolo interessato al trasferimento. La trattativa è in corso, ma non sono stati ancora definiti i dettagli finali.

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Here Is Why Real Madrid Want Denzel Dumfries

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