Re Mattarella | Siamo frutto di migrazioni e ci piace così

Il presidente della Repubblica è arrivato alla parata repubblicana su una Lancia Flaminia scoperta, salutando con un gesto ampio il pubblico presente. Durante l’evento, ha ricordato che l’Italia è il risultato di molte migrazioni e ha affermato che questa diversità è una caratteristica positiva. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, con la folla che ha applaudito il suo passaggio.

Gli scafandri da palombaro e le tute da astronauta, ecco ciò che serve. I due equipaggiamenti, che sfilano su un camion nella solenne parata ai Fori Imperiali, sarebbero molto utili per camuffare le perplessità repubblicane davanti alla celebrazione così dolcemente monarchica della Festa della Repubblica. A Roma va in scena il 2 giugno dominato dalla presenza regale di Sergio Mattarella, canuto sovrano da 11 anni (e per altri 3) di una nazione che 80 anni fa scelse di non avere più niente a che vedere con la monarchia. Eppure quasi ci risiamo, un po’ per acclamazione e un po’ per disperazione, mentre le Frecce Tricolori in volo sopra l’Altare della Patria rendono orgoglioso l’italiano e la Costituzione si conferma intoccabile come il Corano. 🔗 Leggi su Laverita.info

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