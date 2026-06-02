Il presidente della Repubblica ha affermato che l’Italia è il risultato di migrazioni e che questo fatto non è motivo di disagio. Ha inoltre evidenziato come le seconde generazioni italiane abbiano contribuito a vari paesi in Europa e nelle Americhe. Sul fronte tecnologico, ha espresso preoccupazione per l’Intelligenza artificiale, sottolineando che il suo sviluppo è nelle mani di monopolisti che non rispettano regole.

«Noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe. Quindi conosciamo il problema dell'immigrazione, che non è né nuovo né transitorio. È in fondo anche la nostra storia. Dall'emigrazione con le armi in pugno come i Longobardi, che hanno dato nome alla Lombardia, a quella pacifica dopo 1000 anni degli Albanesi nel meridione d'Italia, ai tanti arrivi individuali nel corso del tempo, il nostro popolo è il risultato di tanti apporti. E il risultato finale, questa storia, non ci dispiace affatto, anzi siamo orgogliosi del popolo italiano. Per questo non consideriamo un problema». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Mattarella: «Siamo il risultato di migrazioni e non ci dispiace affatto. Allarme IA, in mano a monopolisti che non accettano regole»

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