Ieri si è tenuto un evento al Garden Party presso Buckingham Palace, in occasione del 50º anniversario della fondazione del King’s Trust. Alla cerimonia hanno partecipato il re e due celebrità di Hollywood, Dame Helen Mirren e Sir Idris Elba. Il sovrano, che ha 77 anni e sta seguendo un trattamento per un cancro non specificato, si trova in un periodo turbolento per la monarchia. Durante l’evento, il re ha incontrato vari ospiti e ha mantenuto un ruolo di rilievo pubblico.

A 77 anni, ancora in cura per un cancro non specificato e alle prese con una crisi monarchica senza precedenti, re Carlo è riuscito, forse senza rendersene conto, a diventare un punto di riferimento per Hollywood. Gli inviti ai suoi ricevimenti a palazzo fanno gola ad attori e registi, ma sono pochi coloro che se li assicurano. Come nel caso del Garden Party esclusivo che si è tenuto ieri tra le curatissime aiuole dei giardini di Buckingham Palace per il 50esimo anniversario del King’s Trust, la fondazione del sovrano che si occupa di giovani imprenditori in condizioni svantaggiate. Kate Middleton, la lezione di stile al Garden Party tra pois, vintage e glamour reale X Leggi anche › Tornano i Garden Party di re Carlo III. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Garden Party si è svolto ieri a Buckingham Palace per i 50 anni della fondazione King’s Trust. Con re Carlo c’erano Dame Helen Mirren e Sir Idris Elba

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