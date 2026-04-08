Chris Hemsworth ha firmato l’accordo per tornare a interpretare il personaggio di Tyler Rake in Extraction 3, confermando la presenza dell’attore nel nuovo capitolo della serie. La produzione vedrà anche il ritorno di Idris Elba, mentre la regia sarà affidata a Sam Hargrave. La pellicola è in fase di preparazione e rappresenta il terzo episodio della serie action distribuita da Netflix e prodotta da AGBO.

Tyler Rake è ufficialmente pronto per la sua terza, rischiosa missione. Chris Hemsworth ha firmato il contratto per riprendere i panni del mercenario protagonista in Extraction 3, il nuovo capitolo del franchise action targato Netflix e AGBO noto in Italia per l’appunto come Tyler Rake. Le riprese inizieranno ufficialmente questa estate, incastrandosi perfettamente nell’agenda dell’attore tra la promozione di Crime 101 e l’imminente set di Kockroach. La vera sorpresa per i fan è la conferma del ritorno di Idris Elba, introdotto nel secondo capitolo, che tornerà al fianco di Hemsworth insieme a Golshifteh Farahani. La notizia è stata riportata in rete da Deadline. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Extraction 3: Chris Hemsworth chiude l’accordo. Con lui tornano Idris Elba e la regia di Sam Hargrave

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