Rappresentanti in enti partecipati via alle candidature per le fondazioni Vita indipendente Ets e Mario Del Monte
Entro le 13 del 18 giugno, è possibile presentare candidature o autocandidature per i rappresentanti del Comune nelle fondazioni “Vita indipendente Ets” e “Mario Del Monte”. I bandi pubblicati riguardano la nomina di un componente per ciascuna fondazione.
C’è tempo fino alle ore 13 di giovedì 18 giugno per presentare proposte di candidatura o autocandidature per la nomina dei rappresentanti del Comune nelle fondazioni “Vita indipendente Ets” e “Mario Del Monte”Nello specifico, i due avvisi pubblicati riguardano la nomina di un componente del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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