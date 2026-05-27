Nasce in Piemonte la prima rete di fondazioni ospedaliere ed enti no-profit a supporto della sanità pubblica

Notizia in breve

In Piemonte è stata creata la prima rete italiana tra fondazioni ospedaliere e enti no-profit dedicate alla sanità pubblica. La rete collega diverse organizzazioni che operano nel settore sanitario, con l’obiettivo di collaborare e condividere risorse. La formazione di questa rete rappresenta un passo importante per il supporto alle strutture pubbliche, senza coinvolgimento di enti privati o aziende. La collaborazione tra queste realtà si basa su accordi formali e obiettivi comuni.