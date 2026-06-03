Rapporto Istat 2026 | l’Italia continua a pesare sulle donne

Il rapporto Istat 2026 segnala che le donne in Italia affrontano ancora una forte precarietà lavorativa e una maggiore povertà di tempo rispetto agli uomini. Le statistiche mostrano che una quota significativa delle donne lavora in condizioni instabili e svolge più attività di cura senza retribuzione. La situazione evidenzia come il divario di genere continui a influenzare negativamente la vita delle donne nel paese.

Dalla precarietà occupazionale alla povertà di tempo: il divario di genere continua a frenare il Paese. L’Italia cresce poco e continua a portarsi dietro una delle sue più profonde fragilità strutturali: il divario di genere. È questo uno degli elementi che emerge con maggiore evidenza dall’ultimo Rapporto annuale Istat 2026, il documento che fotografa la situazione economica e sociale del Paese. Dietro i segnali di stabilizzazione dell’occupazione e della crescita economica, il Rapporto restituisce infatti l’immagine di una società ancora fortemente sbilanciata nei rapporti tra uomini e donne, soprattutto nel lavoro, nella distribuzione dei carichi familiari e nell’accesso alle opportunità sociali ed economiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Rapporto Istat: studiare conviene ancora davvero

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