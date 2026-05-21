Fotografia d’Italia nel rapporto Istat 2026 | più anziana e con meno figli
L’Istat ha pubblicato il rapporto 2026, offrendo una fotografia aggiornata dell’Italia. I dati mostrano un paese sempre più anziano, con una popolazione che invecchia e un calo del numero di figli. Sono evidenziate anche differenze significative tra le diverse regioni e gruppi sociali. Il rapporto fornisce numeri e tendenze senza commenti o analisi, concentrandosi esclusivamente sui dati raccolti e analizzati dall’istituto di statistica.
L’Istat fotografa l’Italia, più anziana, con meno figli, e notevoli diseguaglianze. È uscito il rapporto 2026. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Fotografia dItalia nel rapporto Istat 2026: più anziana e con meno figli
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