Rapirono un 15enne e lo legarono | arrivano le condanne

Notizia in breve

Tre persone sono state condannate per il sequestro di un 15enne avvenuto a San Giorgio a Cremano circa un anno fa. I rapitori avevano legato la vittima durante il rapimento. Le condanne sono state emesse in relazione a questo episodio. La procura aveva avviato le indagini e successivamente si sono concluse con le sentenze di condanna. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle pene o sui nomi coinvolti.