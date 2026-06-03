Rapirono un 15enne e lo legarono | arrivano le condanne

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre persone sono state condannate per il sequestro di un 15enne avvenuto a San Giorgio a Cremano circa un anno fa. I rapitori avevano legato la vittima durante il rapimento. Le condanne sono state emesse in relazione a questo episodio. La procura aveva avviato le indagini e successivamente si sono concluse con le sentenze di condanna. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle pene o sui nomi coinvolti.

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Sequestrarono un 15enne di San Giorgio a Cremano un anno fa, oggi sono arrivate le condanne per tre persone. L'episodio risale all'8 aprile 2025, la vittima è il giovane figlio di un imprenditore del comune vesuviano. Come riporta l'agenzia Ansa, il giudice di Napoli Alessandra Zingales, al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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