Attentato esplosivo del 2024 sventato a Palagonia | arrivano le condanne in primo grado

Nella mattinata di oggi, la Corte di Assise di Catania ha pronunciato le sentenze di primo grado riguardanti l’attentato esplosivo che si sarebbe verificato a Palagonia nel marzo 2024. Le accuse riguardano un grave episodio di natura esplosiva, e le condanne sono state emesse dopo il processo di primo grado. La decisione fa seguito alle indagini condotte in relazione all’attentato sventato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza della Corte di Assise di Catania. La Corte di Assise di Catania ha emesso le sentenze di primo grado relative al grave attentato dinamitardo sventato a Palagonia nel marzo 2024. Le indagini, coordinate dalla Procura di Caltagirone e condotte dai Carabinieri della Compagnia locale, hanno consentito di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nella notte del 3 marzo 2024 in via Fornelli. Il movente: una vendetta tra famiglie. Secondo quanto emerso durante il processo, l’azione sarebbe stata pianificata come ritorsione nei confronti di una famiglia del luogo. Alla base del gesto ci sarebbe un regolamento di conti legato a vicende precedenti: un parente delle vittime risultava infatti detenuto per un tentato omicidio, poi sfociato nella morte, del fratello di uno degli imputati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attentato esplosivo del 2024 sventato a Palagonia: arrivano le condanne in primo grado Becciu, processo da rifare per "errori procedurali". Annullate le condanne di primo gradoLa Corte d'appello vaticana ha decretato la "nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Cardinale Angelo Becciu, annullate le condanne di primo grado: processo da rifareLa Corte d’Appello vaticana ha annullato il primo grado del processo al cardinale Angelo Becciu, Raffaele Mincione e Cecilia Marogna per l’acquisto... Temi più discussi: Le armi chimiche e il progetto della strage a scuola. L’estremismo si rafforza sui social (ma non inizia lì); Cos’è il gruppo suprematista Werwolf Division che nel 2024 mise nel mirino anche Giorgia Meloni; Arrestato per terrorismo, il 17enne che aveva un piano per la strage a scuola inneggiava Filippo Turetta; Attentato a Ranucci, la pista della camorra: esplosivo arrivato dalla Campania. Rai 3 sotto accusa per immagini shock e rissa in diretta, esplode la polemica sul servizio pubblicoAttentato a Sigfrido Ranucci e caso Garlasco, cosa emerge ora Nel corso di Lo Stato delle Cose, su Rai 3, il conduttore Massimo Giletti ha rivelato n ... assodigitale.it Attentato a Ranucci, la pista della camorra: esplosivo arrivato dalla CampaniaGelatina da cava e polvere pirica: il marchio della camorra sull’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. cronachedellacampania.it "Attentato al TurkStream", Orban accusa Kiev e invia i soldati. Esplosivo vicino al gasdotto. Magyar: "Provocazione sul voto". Vance in arrivo #ANSA - facebook.com facebook "Attentato al TurkStream", Orban accusa Kiev e invia i soldati. Esplosivo vicino al gasdotto. Magyar: "Provocazione sul voto". Vance in arrivo #ANSA x.com