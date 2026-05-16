In un procedimento giudiziario relativo all'omicidio di un biologo avvenuto nel 2026, sono state emesse cinque condanne definitive. Le persone coinvolte sono state riconosciute colpevoli di aver attirato la biologo con una chat di incontri, di averlo rapito e di averlo ucciso per asfissia. Dopo l’omicidio, i corpi sono stati smembrati e abbandonati in varie zone di una località turistica nei Caraibi colombiani. Le condanne prevedono pene che vanno dai 25 anni e 10 mesi di carcere.

Ferrara, 16 maggio 2026 – Attirato con l’inganno attraverso una chat di incontri, poi rapito e aggredito fino a causarne la sua morte per asfissia, e, infine, smembrato e abbandonato in diversi punti della località turistica di Santa Marta, nei Caraibi colombiani. È passato oltre un anno dal 5 aprile 2025, giorno in cui fu ucciso il 38enne biologo originario di Longastrino di Argenta, Alessandro Coatti, e finalmente ieri è arrivata la condanna da parte della giustizia colombiana di cinque persone coinvolte nell’assassinio. Lo ha annunciato la Procura generale, precisando che tutti gli imputati hanno ammesso le proprie responsabilità nel corso del procedimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Coatti, 5 condanne: “Rapirono e uccisero il biologo”. Sconteranno 25 anni e 10 mesi

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