Rapina e fuga nella notte | colpo da 40mila euro in cantiere Indagini chiuse due nei guai

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, due persone sono entrate in un cantiere di via Zircone a Grosseto e hanno rubato circa 40.000 euro di attrezzature. Dopo aver preso quanto desiderato, sono fuggite prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini sono state chiuse e sono stati individuati e denunciati due soggetti coinvolti nel furto. Non ci sono feriti o altre persone coinvolte.

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Grosseto, 3 giugno 2026 – Si erano introdotti di notte in un cantiere in via Zircone a Grosseto, dove ha sede l’azienda Com Net, e dopo essere entrati dal portone spaccando la serratura, avevano rubato un furgone Fiat Doblò parcheggiato nel piazzale ed erano poi riusciti a impossessarsi 690 chili di matassa di rame per i fili elettrici e anche quattro cassette di attrezzi da lavoro, per un valore complessivo di 40mila euro. Adesso, due uomini, uno di 48 anni e l’altro di 28, il primo di origine rumena e l’altro italiano, dovranno rispondere di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e rapina. A seguito dell’avviso di chiusura indagini firmato dal pm Carmine Nuzzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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