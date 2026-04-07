Senza patente e con la droga in auto fermati nella notte | nei guai due diciottenni

Durante la notte, i carabinieri hanno fermato due giovani di 18 anni lungo il viale Leonardo Sciascia nel quartiere Villaggio Mosè. Durante il controllo, è stato accertato che uno dei due guidava senza patente e che nell’auto erano presenti sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Fermati dai carabinieri al Villaggio Mosè, uno non aveva mai conseguito l’abilitazione mentre l’altro è stato trovato con alcune dosi di stupefacente Due giovani di Agrigento, entrambi neo maggiorenni, sono finiti nei guai dopo un controllo dei carabinieri effettuato nelle ore notturne lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. I militari hanno notato un’auto procedere con un’andatura incerta e hanno deciso di fermarla. Alla guida c’era un diciottenne che, fin da subito, ha mostrato segni di nervosismo. Gli accertamenti hanno poi chiarito la situazione: il ragazzo non aveva mai conseguito la patente di guida e non si trattava nemmeno della prima volta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Via da Como per un anno: fermati in auto in via Varesina con droga e senza patenteQuattro fogli di via obbligatori dal comune di Como, con divieto di ritorno per un anno.

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Controlli al Villaggio Mosè: guida senza patente e droga in auto, nei guai due giovaniIl conducente (recidivo) è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di guida senza patente di guida. A suo carico elevate delle maxi ... lasicilia.it

Operazione SS106: droga, armi e guida senza patente. Raffica di controlli sulla jonicaLa Polizia Stradale di Trebisacce stringe le maglie e intensifica i servizi: denunce, patenti ritirate e mezzi fermati ... ecodellojonio.it

Dopo il caso Antonelli, anche Sinner ha ammesso in un vlog di aver superato l'esame per la patente A solo al terzo tentativo. https://auto.everyeye.it/notizie/jannik-sinner-bocciato-patente-moto-retroscena-svelato-allenatore-869733.htmlutm_medium=Socia - facebook.com facebook

Tra Gorle e Albino, un 39enne marocchino senza patente e irregolare sul territorio nazionale fugge all’alt dei carabinieri: contromano, semafori bruciati, sorpassi azzardati, fino a 140 km/h. Auto ribaltata, arresto, nulla osta all’espulsione. x.com