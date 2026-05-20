Rapina con coltello in centro | due feriti e il 22enne fermato a Rancitelli

Nella zona centrale della città, si è verificata una rapina con un coltello che ha portato al ferimento di due persone. Un giovane di 22 anni è stato fermato in un’operazione condotta a Rancitelli, dove la polizia ha effettuato un controllo. Durante l’intervento, sono stati trovati alcuni oggetti riconducibili alla rapina e il sospetto è stato accompagnato in commissariato. Restano da chiarire i dettagli su come il giovane sia riuscito a tornare sulla scena del crimine e cosa abbia trovato la polizia durante la perquisizione.

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? Punti chiave Come ha fatto il giovane a tornare sul luogo del furto?. Cosa ha trovato la polizia durante il controllo a Rancitelli?. Perché i commercianti avevano già chiesto aiuto al prefetto?. Quali sono le condizioni attuali dei due feriti in ospedale?.? In Breve Feriti dimessi con prognosi di dieci giorni dopo l'aggressione in corso Vittorio Emanuele II.. Polizia di Stato coordinata da Pierpaolo Varrasso arresta il 22enne nella zona di Rancitelli.. Il giovane viene trasferito in carcere per rapina impropria e possesso di stupefacenti.. Commercianti locali avevano già presentato raccolta firme al prefetto contro il degrado urbano.. Due persone sono finite in ospedale dopo una violenta rapina avvenuta martedì 19 maggio in corso Vittorio Emanuele II, tra l’incrocio con via Quarto dei Mille e il cuore del centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina con coltello in centro: due feriti e il 22enne fermato a Rancitelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Fermato con hashish, coltello e oltre mille euro in contanti: arrestato 22enneOperazione dei Arma dei Carabinieri nella mattinata di oggi (7 maggio) a Caserta, dove un 22enne originario dell’area napoletana è stato arrestato... Rapina con coltello in via Clavature, fermato un minoreLa polizia di stato ha fermato il secondo presunto autore della rapina violenta avvenuta il 12 aprile in via Clavature, ai danni di tre persone, tra... ? Gallarate, accerchiato e minacciato con un coltello: arrestati due minorenni dlvr.it/TSdG40 #Gallarate #Minorenni #Rapina #Sicurezza #Polizia x.com Tenta una rapina con coltello in via Mattei a Bologna: la Polizia di Stato lo arresta in flagranzaNel corso della notte appena trascorsa, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino egiziano classe 1992, responsabile del reato di tentata rapina impropria aggravata ai danni di ... sassuolo2000.it Edicolante sorprende il ladro: minacciato con il coltello e picchiato. Blitz dei reparti speciali, ma l'aggressore è ancora ricercatoCONSELVE (PADOVA) - Rapina a mano armata ieri mattina (19 maggio) all'alba in via Dante. Un uomo marocchino, dopo aver forzato la porta d'ingresso è penetrato dentro ... ilgazzettino.it Il negozio di gelato di Loves Park diventa senza contante, suscita l'indignazione dei clienti reddit