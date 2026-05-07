Piombino armato di pistola rapina l’ufficio postale | arrestato Decisiva la testimonianza di un ragazzino in monopattino

Nel pomeriggio di giovedì, un giovane armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna è entrato in un ufficio postale nel centro di Piombino. Durante il colpo, un ragazzino in monopattino ha assistito alla scena e ha fornito una testimonianza alle forze dell'ordine. L'uomo è stato poi arrestato poco dopo. La polizia ha confermato l'identificazione e l'arresto dell'individuo coinvolto.

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Piombino (Livorno), 7 maggio 2026 – Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì nel centro di Piombino, un giovane è infatti infatti entrato nell’ufficio postale di via Volta armato di pistola e con il volto nascosto da un passamontagna. La rapina è avvenuta intorno alle 16.30, in un orario ancora molto frequentato da residenti e famiglie, considerando la vicinanza con le scuole. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe fatto irruzione all’interno dell’ufficio minacciando impiegati e clienti presenti per costringerli a consegnare il denaro custodito alle casse. In pochi minuti sarebbe riuscito a impossessarsi del contante prima di fuggire rapidamente a piedi verso le strade del centro cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piombino, armato di pistola rapina l’ufficio postale: arrestato. Decisiva la testimonianza di un ragazzino in monopattino Notizie correlate Rapina ufficio postale invece di andare a scuola: fermato 13enne armato di pistola giocattoloEssendo troppo giovane per essere imputabile, la procura dei minori ha trasferito in una comunità il giovane rapinatore entrano nell'ufficio delle... Leggi anche: Il ragazzino di 13 anni che rapina un ufficio postale Aggiornamenti e dibattiti Italia, rapina a mano armata alle poste. Poi interviene un ragazzino: EroeMomenti di forte paura nel pomeriggio a Piombino, dove un giovane armato ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta, minacciando dipendenti e ... thesocialpost.it Piombino, rapina armata alle poste: il ladro incastrato da un ragazzino in monopattinoPIOMBINO. Attimi di forte tensione nel centro di Piombino, nel pomeriggio di giovedì 6 maggio, quando un giovane armato di pistola ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta. L’episodio si è ... msn.com