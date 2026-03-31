Due cittadini somali, di 25 e 26 anni senza fissa dimora, sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver aggredito e rapinato un uomo di 29 anni al Colle Oppio. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di piazzale Clodio, che ha disposto il mantenimento in custodia cautelare. La rapina è avvenuta con l’uso di un coltello.

Aggredito e rapinato al Colle Oppio. È stato convalidato, presso le aule del tribunale di Roma in piazzale Clodio, l’arresto di due cittadini somali, di 25 e 26 anni, entrambi senza dimora, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un cittadino pakistano di 29 anni. Transitando in viale delle Terme di Traiano, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno notato i due indagati avvicinare la vittima e minacciarla con un coltello, costringendola a consegnare il denaro in suo possesso. I due connazionali hanno poi fatto cadere la vittima a terra tentando la fuga a piedi ma sono immediatamente stati bloccati dai militari intervenuti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, rapina con coltello: arrestati due somali

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