Rapina all' Unicredit banda del buco in via Ostiense | armati di pistola si fanno aprire la cassaforte
Due uomini armati di pistola hanno assaltato la filiale Unicredit di via Ostiense, costringendo il personale ad aprire la cassaforte. Dopo aver preso il denaro, sono fuggiti. La polizia sta indagando sulla rapina. Nessuno è rimasto ferito durante l'evento. I banditi sono riusciti a scappare con il bottino. La banca è stata evacuata e sono in corso i rilievi sul luogo.
Rapina nella filiale Unicredit di via Ostiense dove due banditi, armati di pistola, si sono fatti consegnare il denaro presente nella cassaforte. I malviventi, secondo quanto appreso, hanno fatto accesso nei locali dopo aver praticato un foro alla parete confinante con un locale in disuso. I. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Rapina alla banca Crédit Agricole di Napoli, un ostaggio: Banditi usavano espressioni minacciose
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