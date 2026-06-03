Rapina all' Unicredit banda del buco in via Ostiense | armati di pistola si fanno aprire la cassaforte

Notizia in breve

Due uomini armati di pistola hanno assaltato la filiale Unicredit di via Ostiense, costringendo il personale ad aprire la cassaforte. Dopo aver preso il denaro, sono fuggiti. La polizia sta indagando sulla rapina. Nessuno è rimasto ferito durante l'evento. I banditi sono riusciti a scappare con il bottino. La banca è stata evacuata e sono in corso i rilievi sul luogo.