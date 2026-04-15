Rapina alla Posta di Ceglie | buco nel muro e allarme salva la cassaforte

Nella notte tra martedì e mercoledì 15 aprile, a Ceglie Messapica, un tentativo di furto alla Posta di via Don Guanella è stato fermato da un sistema di sicurezza. I ladri hanno perforato la muro nella stanza del direttore e hanno tentato di raggiungere la cassaforte, ma l’allarme ha scattato, facendo scappare gli autori del gesto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi del caso.

Un tentativo di rapina alla Posta di via Don Guanella a Ceglie Messapica è stato sventato nella notte tra martedì e mercoledì 15 aprile, quando un sistema di sicurezza ha messo in fuga dei malviventi che avevano già perforato la parete della stanza del direttore per raggiungere la cassaforte. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 3:35, ha i responsabili fuggire senza riuscire a sottrarre alcun contenuto dopo l’attivazione dell’allarme perimetrale. Il modus operandi e l’intervento delle forze dell’ordine. L’azione criminale si è concentrata nel cuore dell’ufficio postale, dove gli ignoti hanno utilizzato una tecnica di scasso mirata al foro praticato nel muro della stanza direttoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina alla Posta di Ceglie: buco nel muro e allarme salva la cassaforte Notizie correlate Landriano, buco nel muro della stazione di servizio sulla 412: ladri si portano via la cassaforteLandriano (Pavia), 25 marzo 2026 - Furto nella notte al distributore di carburanti Vega, sulla ex-Statale 412 'della Val Tidone', nel territorio di... Rapina a Ceglie Messapica, assalto armato in casa di un medico: coppia sequestrata e cassaforte svuotataBanditi seminano il panico all'interno di una villa nella serata di ieri in contrada Fedele Grande a Ceglie Messapica.