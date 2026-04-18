VIDEO Rapina in banca la caccia alla banda del buco passa per il sottosuolo

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini sulla rapina avvenuta giovedì scorso in una filiale bancaria nel centro della città. Le autorità stanno cercando di identificare i responsabili del colpo, che si è verificato in una delle principali zone commerciali. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e seguendo diverse piste, incluso un possibile coinvolgimento di una banda nota come “la banda del buco”.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del colpo di giovedì ai danni della filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli. Quaranta al momento le cassette di sicurezza di cui è stata accertata la razzia, ma il dato potrebbe non essere definitivo: lo sarà quando tutti i titolari si saranno recati in filiale per accertare il danno subito. Impossibile quantificare la portata dal bottino. Si lavora in particolare – con ulteriori rilievi – sul cunicolo scavato nel sottosuolo di cui si sono serviti i banditi, almeno cinque, per penetrare in banca e per far perdere le proprie tracce una volta portato a termine il colpo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Rapina in banca, la caccia alla banda del buco passa per il sottosuolo Notizie correlate Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi. Caccia alla ‘banda del buco’Caccia all’uomo a Napoli per assicurare alla giustizia i rapinatori che hanno svaligiato un caveau di una filiale del Credit Agricole al Vomero,... Rapina alla banca del Vomero, ricerche della banda del buco in tutta NapoliA Napoli proseguono senza sosta le ricerche dei rapinatori che ieri mattina hanno assaltato la filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Clamorosa rapina in banca a Napoli, il video delle cassette di sicurezza aperte; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; L'istante in cui i criminali si barricano dentro la banca con gli ostaggi: video; Napoli, rapina in banca: ladri fuggiti attraverso le fogne. VIDEO| Rapina in banca a Napoli, il momento dell’irruzione dei Gis. Cosa fanno queste forze speciali e perché venivano da LivornoContinuano le indagini per risalire alla banda di rapinatori che giovedì 16 aprile ha assaltato la filiale Crédit Agricole ... dire.it Rapina in banca al Vomero: il momento dell'ingresso nella filiale dei 3 malviventiRapina in banca al Vomero, ecco il video dei 3 malviventi che entrano all'interno della filiale. Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del colpo di giovedì ... ilmattino.it Rapina in banca a Napoli. «Signora, in casa ha soldi e gioielli»: ma era una truffa telefonica - facebook.com facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com