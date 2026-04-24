Rapina a mano armata all' interno del McDonald' s | tre banditi in azione

Tre persone sono entrate armate in un ristorante McDonald's di Brindisi e hanno minacciato i clienti e il personale. L'incidente è avvenuto in un momento in cui il locale era affollato, e i banditi hanno portato via denaro e altri oggetti di valore. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per avviare le indagini e raccogliere le testimonianze dei presenti.

BRINDISI - Hanno agito in tre, quando il locale era pieno di avventori. Assalto armato al McDonald's di via Caduti di Via Fani, al BrinPark di Brindisi. È accaduto intorno alle 19:30 di oggi, venerdì 24 aprile 2026. La rapina è terminata con i banditi che si sono dileguati, con 600 euro di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Rapina in banca al Vomero: il via libera ai tre banditi da un basista all'internoÈ molto più di una semplice suggestione, è una pista che viene presa in considerazione da chi indaga sulla rapina alla filiale Credit Agricole di... Milano, tre arresti per rapina a mano armata dopo le indagini della PoliziaAssegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,… Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina a mano armata al Bennet di Tavernola: assalto alla gioielleria Stroili; Panico nel centro commerciale di Policoro: rapina a mano armata in una gioielleria| Il video; Tentata rapina a mano armata in un negozio a Ronciglione; Rapina a mano armata al Bennet di Tavernola: colpita la gioielleria Stroili. Tentò la rapina a mano armata con un minorenne a Portici, scattano le manette per un 19enneI fatti contestati risalgono al 17 agosto 2025. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 19enne, alla guida di un motoveicolo, avrebbe agito in coppia con un complice, all’epoca dei fatti minoren ... internapoli.it Genova: rapina armata nel centro storico, arrestati i responsabili dopo l’aggressione violentaDue uomini sono stati arrestati a Genova per una violenta rapina avvenuta il 20 novembre scorso. La vittima è stata ferita con un coltello e derubata di denaro e cellulare. lamilano.it Corriere della Sera. . Nelle immagini, la rapina commessa nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026 in Stazione Centrale a Milano ai danni di un viaggiatore. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 27 e 34 anni, entrambi di nazionalità marocchina, c - facebook.com facebook Rapina un supermercato armato di revolver: arrestato x.com