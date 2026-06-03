Rapimento figlio imprenditore | tre condanne fino a 14 anni di carcere

Tre persone sono state condannate a pene fino a 14 anni di carcere per il rapimento di un figlio di un imprenditore. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di ricostruire le fasi del sequestro, fornendo prove chiave durante il processo. Il giudice ha deciso di non applicare l’aggravante mafiosa, nonostante il sequestro. Le condanne sono state pronunciate al termine di un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Come hanno fatto le telecamere a ricostruire l'intero rapimento?. Perché il giudice ha escluso l'aggravante mafiosa nonostante il sequestro?. Quale cifra esatta volevano ottenere i tre condannati?. Chi ha fornito le dichiarazioni chiave per incastrare i colpevoli?.? In Breve Motivo economico per credito di 1,5 milioni di euro tra le parti. Renato Franco 14 anni, Giovanni Franco 11 anni, Antonio Pacheco 7 anni e 4 mesi. Rapimento avvenuto l'8 aprile 2025 con liberazione dopo 8 ore a Licola. Giudice di Napoli esclude aggravante mafiosa nonostante richieste del PM Woodcock. Tre condanne per il sequestro del figlio di un imprenditore a San Giorgio a Cremano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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