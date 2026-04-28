A agosto 2025 sono stati arrestati tre cittadini egiziani di 21, 23 e 25 anni, accusati di aver stuprato e seviziato un detenuto all’interno di una struttura penitenziaria. Le indagini hanno portato alla condanna di tutti e tre, con pene che arrivano fino a 14 anni di carcere. L’episodio ha suscitato attenzione per la gravità dell’accaduto, che ha portato a un procedimento giudiziario e a provvedimenti restrittivi nei confronti degli imputati.

Il giudice per l’udienza preliminare Liborio Mazziotta ha condannato a 14 anni di carcere due detenuti accusati di aver stuprato e torturato un compagno di cella nel carcere di Marassi nel giugno dell’anno scorso. Un terzo è stato condannato a 9 anni e 10 mesi di reclusione per la sola tortura. Assolto il quarto imputato. Il pm Luca Scorza Azzarà aveva chiesto 16 anni per tre detenuti e 6 anni per il quarto, che invece è stato assolto per insufficienza di prove. (Nel mese di agosto 2025 furono arrestati tre egiziani di 21, 23 e 26 anni, e di un italiano di 41 anni). Vittima dello stupro un ragazzo di 18 anni, assistito dall’avvocata Celeste Pallini, un giovane fragile e senza fissa dimora in carcere per una rapina di poco conto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Detenuto stuprato e seviziato da compagni cella, tre condanne fino a 14 anni

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Stupro e torture su detenuto da compagni cella, tre condanne fino a 14 anni x.com