Detenuto di 18 anni violentato e torturato a Genova dai compagni di cella tre condanne fino a 14 anni

A Genova, nel carcere di Marassi, un giovane di 18 anni è stato sottoposto a violenze e torture da parte di tre compagni di detenzione. I fatti risalgono a giugno dello scorso anno. Dopo il processo, i tre imputati sono stati condannati a pene che vanno fino a 14 anni di reclusione. Le condanne sono state emesse in relazione alle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti.

I fatti sono avvenuti lo scorso giugno nel carcere di Marassi, a Genova: tre detenuti sono stati condannati a pene fino a 14 anni per aver ripetutamente stuprato e torturato un loro compagno di cella di 18 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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