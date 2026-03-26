L’Università Cattolica si conferma tra le prime 100 università del mondo

Da ilpiacenza.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si è classificata nuovamente tra le prime 100 istituzioni a livello globale, confermando la sua presenza in questa posizione anche quest’anno. La classifica include tre specifici settori: “Classics & Ancient History”, “Theology, Divinity & Religious Studies” e “Nursing”. La valutazione si basa su parametri internazionali che misurano la qualità accademica e la ricerca in questi ambiti.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore anche quest’anno è tra le prime 100 università al mondo con tre subject: “Classics & Ancient History”; “Theology, Divinity & Religious Studies”; “Nursing”. Particolarmente significativo è il miglioramento registrato nell’area medica, dove “Anatomy & Physiology” entra nella fascia 101-200. Inoltre, l’Ateneo mantiene il suo posizionamento nella fascia 101-150 per le discipline di “Communication & Media Studies”, “Modern Languages”, “Law” e “Psychology”. Sono questi alcuni risultati della nuova edizione del QS World University Rankings by Subject 2026, un segno tangibile della didattica di qualità e dell’avanzata ricerca scientifica promosse dall’Università Cattolica nelle 12 Facoltà dei cinque campus: Milano, Roma, Brescia, Piacenza e Cremona. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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