L’Università Cattolica si conferma tra le prime 100 università del mondo

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si è classificata nuovamente tra le prime 100 istituzioni a livello globale, confermando la sua presenza in questa posizione anche quest’anno. La classifica include tre specifici settori: “Classics & Ancient History”, “Theology, Divinity & Religious Studies” e “Nursing”. La valutazione si basa su parametri internazionali che misurano la qualità accademica e la ricerca in questi ambiti.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore anche quest’anno è tra le prime 100 università al mondo con tre subject: “Classics & Ancient History”; “Theology, Divinity & Religious Studies”; “Nursing”. Particolarmente significativo è il miglioramento registrato nell’area medica, dove “Anatomy & Physiology” entra nella fascia 101-200. Inoltre, l’Ateneo mantiene il suo posizionamento nella fascia 101-150 per le discipline di “Communication & Media Studies”, “Modern Languages”, “Law” e “Psychology”. Sono questi alcuni risultati della nuova edizione del QS World University Rankings by Subject 2026, un segno tangibile della didattica di qualità e dell’avanzata ricerca scientifica promosse dall’Università Cattolica nelle 12 Facoltà dei cinque campus: Milano, Roma, Brescia, Piacenza e Cremona. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - L’Università Cattolica si conferma tra le prime 100 università del mondo Articoli correlati milano/cultura “il ‘fine vita’ nella legislazione italiana e nell’insegnamento della chiesa cattolica” conferenza del teologo don michele aramini, docente all’università cattolica.Il "fine vita" si riferisce all'ultima fase della vita di una persona affetta da una malattia irreversibile e inguaribile: come gestire i trattamenti... L'Università Cattolica inaugura l'anno accademico. La rettrice: "Puntiamo a un'alleanza tra generazioni"La cerimonia con la rettrice Elena Beccalli, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del presidente della Regione, Francesco Rocca... Tutto quello che riguarda Università Cattolica Temi più discussi: La Cattolica si conferma tra le prime 100 università in tre aree di studio; Università Cattolica, Innovazione e imprenditorialità digitale: da Cassa Padana sette borse di studio per la Silicon Valley; Ecoforum Economia Circolare 2026 di Legambiente Lombardia, la IX edizione ospite a Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Università Cattolica: gli Open Day per l’anno accademico 2026/2027. L’Università Cattolica si conferma tra le prime 100 università del mondoGuardando alle tre grandi aree disciplinari, l’Università Cattolica si colloca al 162° posto in Arts & Humanities, con un balzo di 22 posizioni rispetto allo scorso anno. Avanza poi sia in Life ... ilpiacenza.it L'università Cattolica fra le 100 migliori al mondo in tre materie(ANSA) - MILANO, 25 MAR - L'università Cattolica, con le sue 12 facoltà e 5 campus, si conferma fra le migliori cento al mondo in tre materie, secondo la QS World University Rankings by Subject 2026, ... msn.com Ne abbiamo parlato con il professor Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’Università Cattolica di Roma - facebook.com facebook L'università Cattolica fra le 100 migliori al mondo in tre materie. Classifica Qs, UniCatt fra le migliori in materie Classiche teologia e infermieristica #ANSA x.com