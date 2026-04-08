L’Università di Pisa si distingue nel campo della comunicazione, posizionandosi al 18° posto nel ranking Lundquist a livello mondiale. Questa classifica prende in considerazione vari aspetti legati alla capacità di raccontare e promuovere le attività dell’ateneo. La posizione raggiunta sottolinea l’attenzione dell’istituzione verso una comunicazione efficace, che accompagna la crescita e la diffusione dei progetti scientifici e dell’offerta formativa.

PISA – Nel panorama accademico contemporaneo, la qualità dell’offerta formativa e dei progetti scientifici deve procedere di pari passo con una solida narrazione istituzionale. Lo certifica.university, il Global University Ranking 2026 elaborato dalla società specializzata Lundquist, che ha incoronato l’ u niversità di Pisa tra le migliori realtà a livello globale per la sua capacità di comunicare sul web e attrarre nuove risorse, studenti e partner. Superando i classici parametri basati unicamente sui rendimenti accademici, questa speciale classifica si concentra sull’efficacia del posizionamento digitale e sulla reputazione online. In questo scenario, l’Ateneo toscano ha conquistato un prestigioso quarto posto su scala nazionale, piazzandosi al contempo in diciottesima posizione nella graduatoria mondiale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’Università di Pisa eccelle nella comunicazione: 18esima al mondo nel ranking Lundquist

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