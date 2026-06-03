Rangnick sempre più vicino al Milan | manca solo la definizione degli ultimi dettagli decisivi

Ralf Rangnick è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con gli ultimi dettagli ancora da definire. Non sono stati forniti tempi precisi, ma la firma sembra imminente. La società sta lavorando per completare gli accordi necessari prima di annunciare ufficialmente il suo arrivo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito.

Rangnick adesso è a un passo dal Milan: trattativa avanzata, mancano gli ultimi passaggi prima della fumata bianca in rossonero. Secondo quanto riportato in esclusiva da MilanNews24, il futuro di Ralf Rangnick sembra avvicinarsi sempre più ai colori rossoneri. I contatti tra le parti sono proseguiti anche nelle ultime ore e avrebbero prodotto passi avanti significativi, al punto che l’intesa risulterebbe ormai raggiunta su gran parte dei temi discussi. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il nodo delle garanzie operative. L’unico vero ostacolo ancora sul tavolo riguarda le garanzie operative richieste dal tecnico tedesco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Rangnick sempre più vicino al Milan! Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa entra nella fase decisiva. #Milan #ACMilan #Rangnick #Calciomercato #SerieA #Ibrahimovic #Rossoneri #MN24 x.com

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