Il tecnico italiano è prossimo a firmare un contratto con il Napoli fino al 2029. L’accordo è in fase finale, manca solo la firma ufficiale. La scelta di confermarlo si inquadra nel progetto del club per la prossima stagione e oltre. La durata pluriennale è stata annunciata come probabile, senza ulteriori dettagli sui termini. La conferma ufficiale arriverà nelle prossime settimane.

È sempre più Vincenzo Italiano. Sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione e probabilmente anche fino al 2029. Il casting per il futuro allenatore del Napoli si sta avvicinando a grandi passi alla conclusione. Vincenzo Italiano sembra ormai davvero destinato a raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Schira fornisce dettagli sull’ipotetica durata del contratto. Manca solo la firma. Ci sarà dopo che avrà formalizzato la rottura col Bologna. Napoli, si avvicina Italiano. Riporta Schira “Vincenzo Italiano è il principale obiettivo di Aurelio De Laurentiis per il ruolo di allenatore, come rivelato la scorsa settimana. Sono in fase avanzata i colloqui con il Napoli per un contratto fino al 2029. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano sempre più vicino al Napoli, contratto fino al 2029 (manca solo la firma)

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