Il sindacato Ramazzini segnala che gli spogliatoi presentano condizioni di degrado e rischi di infiltrazioni d'acqua. Le operatrici sono esposte al pericolo di controsoffitti che potrebbero crollare, mettendo a rischio la loro sicurezza. Inoltre, l’ente sanitario competente non ha ancora effettuato i lavori di ripristino promessi per sistemare le strutture danneggiate. La situazione riguarda anche altri ambienti di lavoro, dove le condizioni di manutenzione sono ancora inadeguate.

Cosa rischiano concretamente le operatrici a causa dei controsoffitti che cadono?. Perché l'Ausl non ha mantenuto le promesse di ripristino dei locali?. Chi interverrà dopo l'esposto presentato ai Nas e all'Ispettorato?. Come influirà questo degrado sulla qualità dell'assistenza sanitaria a Carpi?.? In Breve Infiltrazioni d'acqua raggiungono i corridoi dell'ospedale Ramazzini di Carpi.. Controsoffitti staccati e muffa minacciano l'incolumità delle lavoratrici.. Sindacato Fials presenta esposto ufficiale ai Nas e all'Ispettorato del lavoro di Modena.. Gestione emergenza limitata all'uso di bidoni per raccogliere l'acqua.. Spogliatoi femminili del Ramazzini in condizioni di degrado: la denuncia di Giuseppina Parente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ramazzini, sindacato: spogliatoi in degrado e rischio infiltrazioni

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