Nella serata di mercoledì, in viale Ramazzini a Reggio Emilia, si sarebbe verificata una rissa violenta. Testimoni riferiscono di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e di frequenti episodi di risse nella zona. La strada appare in condizioni di degrado con presenza di sporcizia e situazioni di disagio. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo per gestire la situazione e raccogliere testimonianze.

Una violenta rissa sarebbe scoppiata nella serata di mercoledì in viale Ramazzini a Reggio Emilia. A denunciarlo sono gli esponenti di Forza Italia Claudio Bassi (capogruppo in Comune) e Davide Ganapini (vice segretario provinciale), dopo aver ricevuto segnalazioni da parte dei residenti, ormai esasperati dalla situazione. Proprio uno di loro, Fabio De Riggi ci racconta l’accaduto: "Erano circa le 20: 30 quando abbiamo sentito una ragazza urlare che le avevano rubato il cellulare. Siamo scesi e abbiamo visto un gruppo di nordafricani fuggire. La ragazza, anche lei straniera ha chiamato un gruppo di amici che si è scontrato con i ladri creando una vera e propria baraonda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degrado in Viale Ramazzini: "Risse e spaccio, non ne possiamo più"

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