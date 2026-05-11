Ancora degrado in viale Ramazzini I residenti | Siamo stati abbandonati

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di viale Ramazzini si registrano ancora episodi di degrado frequenti, con i residenti che lamentano di sentirsi abbandonati. La situazione riguarda l’area dell’ex Cepam, dove i problemi si ripetono quasi ogni giorno da diversi mesi. Nonostante le segnalazioni, non sono stati adottati interventi significativi per migliorare le condizioni del quartiere. La presenza di rifiuti e il deterioramento degli spazi pubblici continuano a creare disagio tra chi vive in zona.

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Continuano gli episodi di degrado che da mesi ormai avvengono con frequenza quasi giornaliera nella area dell’ex Cepam. Violenza, spaccio e consumo di droga sono fenomeni con cui i residenti hanno purtroppo ormai imparato a convivere. Dopo la violenta rissa avvenuta poco più di una settimana fa, che ha coinvolto diverse persone di origine nordafricana, si continuano a verificare altri casi che raccontano una situazione ormai fuori controllo. Nella serata di mercoledì invece il nuovo episodio che ha richiesto l’intervento della polizia di Stato. "Erano circa le 22 – racconta un residente Fabio De Riggi – quando ho sentito delle urla di una donna provenire dalla strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ancora degrado in viale Ramazzini. I residenti: "Siamo stati abbandonati"
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