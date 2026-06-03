Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale | Battaglia nel Golfo razzi contro Kuwait e Bahrein dopo l’attacco statunitense all’isola di Qeshm

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte si sono verificati scontri nel Golfo tra forze iraniane e basi statunitensi in Kuwait e Bahrein. Dopo un attacco statunitense a un radar sull’isola di Qeshm, Teheran ha risposto con il lancio di razzi contro le installazioni militari nella regione. Non sono stati segnalati danni o vittime. La situazione rimane tesa con continui scambi di attacchi tra le parti coinvolte.

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Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: notte di scontri nel Golfo dove Teheran ha lanciato razzi contro basi Usa in Kuwait e Bahrein dopo l’attacco statunitense a un radar sull’isola di Qeshm. Oggi nuovo round di colloquia tra Libano e Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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