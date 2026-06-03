I Pasdaran iraniani hanno risposto ai raid statunitensi su Qeshm lanciando missili nel Golfo. Non sono stati forniti dettagli sui danni specifici al Terminal T1 dell’aeroporto del Bahrein, né su come siano stati condotti gli attacchi contro l’aeroporto. Le fonti ufficiali non hanno divulgato informazioni precise sulle modalità degli attacchi o sui danni subiti. La situazione tra le parti coinvolge azioni militari nella regione senza ulteriori dettagli disponibili.

Come sono riusciti i Pasdaran a colpire l'aeroporto del Bahrein?. Quali danni reali ha subito il Terminal T1 dopo l'attacco?. Perché le azioni militari americane contraddicono le promesse di Trump?. Cosa accadrà se i missili iraniani colpiranno le basi strategiche?.? In Breve Due missili balistici si sono spezzati durante il volo verso il Kuwait.. Tre missili diretti al Bahrein sono stati intercettati dalle difese locali.. Tre droni americani sono stati abbattuti sopra le acque regionali.. Colpo diretto al Terminal T1 dell'aeroporto internazionale del Bahrein.. Bombardamenti sull’isola di Qeshm e ritorsioni dei Pasdaran in Kuwait e Bahrein: l’accordo con l’Iran vacilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid USA su Qeshm: i Pasdaran rispondono con missili nel Golfo

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