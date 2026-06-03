Notte di scontri nel Golfo | Usa contro Qeshm l' Iran attacca Kuwait e Bahrein Raid israeliani in Libano

Da feedpress.me 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte, la tensione nel Golfo si è intensificata con attacchi tra Stati Uniti e Qeshm, mentre l'Iran ha bombardato Kuwait e Bahrein. In Libano, raid israeliani nel sud hanno provocato cinque morti, tra cui un bambino, e 48 feriti. Non ci sono conferme di vittime tra le forze militari o civili in altre zone. La situazione rimane sotto osservazione.

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Droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costringendo alla chiusura del traffico aereo. Lo riportano le autorità kuwaitiane. Il portavoce del ministero della Difesa dello Stato del Golfo, Saud Abdulaziz Al-Otaibi, ha descritto l’attacco come «un’aggressione criminale iraniana che ha causato significativi danni materiali alla struttura e feriti». Raid di Israele in Libano Gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato la morte di cinque persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità libanese. Tra i feriti in questi... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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