Ragazzo siciliano malmenato in strada a Torino Aurora dopo essere stato insultato per le sue origini | si cercano i tre aggressori
Un ragazzo di 26 anni, residente a Torino da otto mesi, è stato picchiato nei pressi del Campus Einaudi. L'aggressione è avvenuta dopo che l’uomo aveva subito insulti riferiti alle sue origini meridionali. Tre aggressori sono ricercati dalle forze dell’ordine. La vittima ha riportato ferite e ha ricevuto cure mediche. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.
Un italiano di 26 anni della provincia di Agrigento ma residente a Torino da otto mesi per ragioni di lavoro è stato violentemente aggredito e picchiato nei pressi del Campus Einaudi dopo aver subito insulti legati alle sue origini meridionali. L'episodio, avvenuto intorno nella notte di domenica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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