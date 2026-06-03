Ragazzo siciliano malmenato in strada a Torino Aurora dopo essere stato insultato per le sue origini | si cercano i tre aggressori

Da torinotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 26 anni, residente a Torino da otto mesi, è stato picchiato nei pressi del Campus Einaudi. L'aggressione è avvenuta dopo che l’uomo aveva subito insulti riferiti alle sue origini meridionali. Tre aggressori sono ricercati dalle forze dell’ordine. La vittima ha riportato ferite e ha ricevuto cure mediche. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un italiano di 26 anni della provincia di Agrigento ma residente a Torino da otto mesi per ragioni di lavoro è stato violentemente aggredito e picchiato nei pressi del Campus Einaudi dopo aver subito insulti legati alle sue origini meridionali. L'episodio, avvenuto intorno nella notte di domenica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ragazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano, è grave: si cercano gli aggressoriUn ragazzino di 14 anni è stato accoltellato in strada a Milano e ora si trova in condizioni gravi.

Ragazzo di 20 anni muore dopo essere stato preso a sprangate: è caccia all'assassinoUn giovane di 20 anni è deceduto a Crema nella notte tra il 6 e il 7 aprile, dopo essere stato violentemente aggredito.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web