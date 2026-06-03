Ragazzo siciliano malmenato in strada a Torino Aurora dopo essere stato insultato per le sue origini | si cercano i tre aggressori

Notizia in breve

Un ragazzo di 26 anni, residente a Torino da otto mesi, è stato picchiato nei pressi del Campus Einaudi. L'aggressione è avvenuta dopo che l’uomo aveva subito insulti riferiti alle sue origini meridionali. Tre aggressori sono ricercati dalle forze dell’ordine. La vittima ha riportato ferite e ha ricevuto cure mediche. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.