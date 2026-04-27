Ragazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano è grave | si cercano gli aggressori

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato in strada a Milano e ora si trova in condizioni gravi. Dopo essere stato colpito più volte in diverse parti del corpo, è stato immediatamente trasportato in ospedale con un codice di massima urgenza. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e rintracciare gli aggressori. La zona interessata è stata isolata e le indagini sono in corso.

Un ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in strada a Milano. Il 14enne, colpito ripetutamente in diverse parti del corpo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si cercano gli aggressori in fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è graveSerata di sangue a Milano, in zona Quarto Oggiaro, dove un ragazzino di 14 anni è rimasto vittima di una violenta aggressione culminata in un... Uomo accoltellato in zona Tempio nella notte, si cercano gli aggressoriUna lite, della quale al momento non si conoscono le cause, è degenerata in un tentato omicidio nel corso della notte appena trascorsa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Molestie su un ragazzino di 14 anni: allenatore indagato dai carabinieri nel Saluzzese; Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Sono arrabbiato: entra nel cortile di una casa e rompe il ginocchio a un ragazzino di 14 anni; Paura a Borgofranco d'Ivrea: ragazzino aggredito da un esagitato nel cortile di casa, trasportato in ospedale con fratture. Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è graveIl giovane è stato raggiunto da più fendenti ed è stato portato con urgenza in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri ... milanotoday.it Ragazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano, è grave: si cercano gli aggressoriUn ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in strada a Milano. Il 14enne, colpito ripetutamente in diverse parti del corpo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si ... fanpage.it Post in sordina. Se fossi in voi, NON LO LEGGEREI! L'ennesima messinscena ai danni di Trump mi riporta alla mente il brutale linciaggio fascista di Anteo Zamboni, un ragazzino di soli 15 anni massacrato dalle camicie nere in piazza a Bologna, dopo essere - facebook.com facebook