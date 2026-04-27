Ragazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano è grave | si cercano gli aggressori

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato in strada a Milano e ora si trova in condizioni gravi. Dopo essere stato colpito più volte in diverse parti del corpo, è stato immediatamente trasportato in ospedale con un codice di massima urgenza. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e rintracciare gli aggressori. La zona interessata è stata isolata e le indagini sono in corso.

Un ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in strada a Milano. Il 14enne, colpito ripetutamente in diverse parti del corpo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si cercano gli aggressori in fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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