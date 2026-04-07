Ragazzo di 20 anni muore dopo essere stato preso a sprangate | è caccia all' assassino

Un giovane di 20 anni è deceduto a Crema nella notte tra il 6 e il 7 aprile, dopo essere stato violentemente aggredito. La vittima è stata colpita con calci, pugni e potrebbe aver subito anche un colpo con una spranga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di identificare l’autore dell’attacco.

L'aggressione è avvenuta a Crema (Cremona), nel quartiere San Bernardino. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona nella tarda serata di Pasquetta Un ragazzo di 20 anni è morto a Crema (Cremona) nella tarda sera del 6 aprile dopo essere stato colpito con calci, pugni e forse anche con una spranga. La vittima è un giovane di origini egiziane. I carabinieri hanno già identificato il presunto assassino e ora sono sulle sue tracce. "C'è un ragazzo a terra, è stato picchiato", riferiscono al 112 alcuni residenti della zona. Le telefonate alla centrale operativa arrivano dopo le 22:30, sul posto vengono inviate un'automedica e un'ambulanza della croce verde. 🔗 Leggi su Today.it

Crema, pestaggio in strada e fuga: ragazzo di 20 anni muore dopo l’aggressione a sprangateUn ragazzo di 20 anni è morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a Crema, nel quartiere di San Bernardino.

Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaCrema (Cremona) – Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di lunedì 6 aprile in mezzo alla...

Temi più discussi: Crema, ragazzo di 20 anni aggredito con spranghe e coltelli muore in ospedale; Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l'aggressore, indagini in corso; Pasquetta di sangue a Crema: ragazzo di 20 anni aggredito, è in fin di vita; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale.

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