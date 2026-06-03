Ragazzo mutilato dal botto S’indaga su dinamica e provenienza del petardo

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni ha subito l'amputazione di una mano dopo che un petardo acceso durante una festa di compleanno è esploso. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla provenienza e sulla dinamica dell'esplosione, che ha causato gravi danni al giovane. Non sono stati forniti dettagli su come il petardo sia stato maneggiato o su eventuali responsabili. La polizia sta verificando le circostanze dell'incidente.

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Un petardo acceso per festeggiare il compleanno di un amico, che è esploso dilaniandogli una mano, a soli 15 anni. Un infortunio gravissimo, avvenuto lunedì nel campo sportivo di Villa Guardia, dove il ragazzino, residente a Solbiate con Cagno, era arrivato verso le 23, a conclusione di una festa con amici, tra cui un diciassettenne. Non si sa esattamente in quanti fossero presenti in quel momento: i carabinieri di Fino Mornasco, intervenuti lunedì sera dopo il ferimento, stanno cercando di ricostruire cosa sia avvenuto e cercando di sentire i testimoni che erano presenti nel momento in cui è comparso il petardo: anche da questo punto di vista, non ci sono molte informazioni, se non che si doveva certamente trattare di qualcosa particolarmente potente quando a carica esplosiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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