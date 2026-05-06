Nella notte tra lunedì e martedì si è verificato un incendio nella villa del 1700 situata in via Salaiola, conosciuta come Villa Castellani. Le fiamme e il fumo sono stati visibili da lontano, attirando l’attenzione della città. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso le indagini sulla dinamica dell’incendio.

di Irene Puccioni Fiamme e fumo visibili anche a molta distanza. Ad andare a fuoco nella notte tra lunedì e martedì scorsi è stata quella che gli empolesi conoscono come la Villa Castellani, in via Salaiola. Un immobile storico, risalente al 1700, abbandonato da tempo che negli anni è diventato rifugio di persone senza fissa dimora. È stata, con tutta probabilità, l’incauta azione di qualche senzatetto a far scattare la scintilla che è ha poi dato vita al rogo che ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco per molte ore. Gli operatori sono stati allertati poco prima di mezzanotte. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti con un’autobotte e un’autoscala.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rogo nella villa del 1700 . Squadre di vigili del fuoco impegnate tutta la notte. Si indaga sulla dinamica

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