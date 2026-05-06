Focolaio di hantavirus su MV Hondius | la possibile dinamica del contagio e il ceppo coinvolto spiegati dal prof Lopalco

A bordo della nave da crociera MV Hondius si è verificato un focolaio di hantavirus che ha causato tre decessi. Il professor Lopalco ha spiegato le possibili modalità di contagio e il ceppo virale coinvolto. La nave si trova ora sotto osservazione, mentre le autorità stanno monitorando la situazione tra i passeggeri e l'equipaggio. Nessun dettaglio su eventuali misure di contenimento è stato ancora comunicato pubblicamente.

A bordo della nave da crociera MV Hondius è in corso un focolaio di hantavirus che ha provocato tre vittime. L'epidemiologo Pierluigi Lopalco spiega a Fanpage.it la possibile dinamica dei contagi e il potenziale ceppo coinvolto, che potrebbe essere stato portato a bordo da un passeggero salito in Sud America.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Allerta anti-contagio da hantavirus: possibile scalo alle Isole Canarie della MV HondiusLe autorità spagnole si sono trovate costrette ad avviare i protocolli di sorveglianza a causa del possibile arrivo della MV Hondius alle Isole... MV Hondius, il sospetto focolaio di hantavirus continua a preoccupare: due membri dell’equipaggio verranno evacuatiDue membri dell’equipaggio della MV Hondius, la nave da crociera, attualmente nell’Oceano Atlantico, nella quale si trova un sospetto focolaio di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Cos'è il letale hantavirus? Sintomi, rischi e contagio; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus su nave da crociera, così si è scoperto il focolaio: la ricostruzione e l'allarme Oms. Hantavirus, allarme focolaio su nave da crociera Hondius: tre morti e 3 malati graviLeggi su Sky TG24 l'articolo Focolaio sulla nave da crociera Hondius, tre i morti: uno è positivo all'hantavirus ... tg24.sky.it In corso di evacuazione tre persone dalla nave Hondius al largo di Capo VerdeDue hanno contratto l'hantavirus e un altro ha avuto un contatto. Saranno sbarcate a Capo Verde, poi in ambulanza verso l'aeroporto (ANSA) ... ansa.it Il governo dell’Argentina, il Paese da cui è salpata la nave da crociera su cui è stato rilevato un focolaio di hantavirus, ha confermato 41 casi della malattia dall’inizio del 2026 - facebook.com facebook La #Spagna ha acconsentito, in seguito a una richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ( #Oms) e dell'Unione Europea, a permettere alla nave da crociera ' #MvHondius', colpita da un focolaio di #hantavirus, di attraccare alle Isole #Canarie per g x.com